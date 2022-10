Verstappen ha realizzato il terzo tempo nelle odierne qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. La performance gli varrà però la seconda casella di partenza, poiché Maxha realizzato iltempo nelle odierne qualifiche deldi Formula Uno. La performance gli varrà però ladi partenza, poiché Charles Leclerc, autore di un tempo migliore, verrà penalizzato per aver omologato nuove componenti della power unit. Dunque l’olandese sarà in prima fila, al fianco del poleman Carlos Sainz. Ecco le reazioni a caldo di Super Max raccolte da Danica Patrick, intervistatrice di Liberty Media per l’occasione.

“È stato duro colpo per tutti, perché non era un uomo importante solo per la Red Bull, bensì per tutta la F1 e lo sport in generale. È stato anche una persona speciale anche per me, mi ha aiutato tanto nella mia carriera e, di conseguenza, anche nella mia vita. È una brutta giornata, abbiamo provato a dare tutto in qualifica, ma purtroppo abbiamo mancato la pole position di un’inezia. Cercheremo di raddrizzare la situazione in gara”. Innanzitutto non poteva mancare il ricordo di Dietrich Mateschitz , fondatore dell’azienda Red Bull, scomparso poche ore fa.

Quali sono le prospettive per domani?

Sappiamo di essere più forti in gara di quanto non lo siamo in qualifica. Avevamo un po’ di margine oggi, perché se avessimo sfruttato meglio gli pneumatici avremmo potuto fare anche meglio. La pole era alla portata, ma ciò che conta è essere lì davanti. Per questo mi aspetto una buon GP.

La conferma di questo dettaglio importante arriva da poleman, Carlos Sainz:

Oggi è stato molto divertente, ma è stato molto complicato per il vento: è un’avventura con queste macchine e non sai cosa aspettarti, ma ho fatto un giro senza errori, la pole position la aspettavo da tempo. Penso che domani la Red Bull sia favorita, normalmente in gara ci battono, hanno un passo migliore. La Red Bull ha un’ottima configurazione in gara, ma daremo tutto per iniziare al meglio questo ultimo periodo di quattro gare.

Soddisfatto a metà Charles Leclerc: "Non era facile oggi per via del grande vento. Nell’ultimo tentativo ho commesso qualche errore e non è venuto il giro che volevo, mentre Carlos (Sainz ndr.) ha fatto un lavoro migliore del mio. Ho una penalità e cercherò di recuperare al meglio delle mie possibilità".

