Sul lunghissimo rettilineo tra curva 11 e curva 12 del COTA – Circuit of the Americas, infatti, il due volte campione del mondo ha rischiato grosso. Mentre stava superando Lance Stroll, la Aston Martin del canadese (suo futuro compagno di scuderia, tra le altre cose) è andata a tagliare la strada allo spagnolo. Movimento censurabile per il rivale, che fa decollare la Alpine di “Nando”. Volo spettacolare quanto terrificante che, solo per puro caso, si conclude a pochi centimetri dal guard-rail, quando la velocità era già attorno ai 270-280kmh.

Ad

GP Stati Uniti Beffa Alonso, la FIA rovina l'impresa: il motivo della penalità di 30" 2 ORE FA

Alonso ha raccontato le proprie emozioni a caldo ai microfoni di DAZN Spagna, rivivendo le emozioni provate nell'impatto e raccontando poi come è riuscito a mantenere i nervi saldi nel proseguo della gara. “Sono felice di poter parlare con voi, perchè solo per caso non sono al centro medico. Ho cercato di prendere la scia di Stroll. Mi sono mosso all’ultimo momento per attaccarlo. Si è mosso anche lui e c’è stato un pizzico di sfortuna. non ci siamo capiti. Quando ero in aria ero un po’ spaventato, perché quando vai verso le recinzioni esterne può essere molto pericoloso. Dopo 20 giri pensavo ancora all’incidente, volevo solo finire la gara oggi, e dire che è stata forse la più bella della stagione, anche molto fisica. Nelle ultime battute abbiamo spinto tutti come in qualifica. Dopo il “botto” sono stato fortunato con l’ingresso della Safety Car, ho montato le gomme medie ed ero di nuovo nel gruppo di testa”.

Alonso, schianto e testacoda spettacolare a Indianapolis: che brivido!

GP Stati Uniti Beffa Alonso, la FIA rovina l'impresa: il motivo della penalità di 30" 2 ORE FA