L'ex Team Principal della Renault ce ne ha per tutti, dai piloti che dovrebbero essere multati perché recano un danno ad una macchina che non è di loro proprietà, alla Ferrari che dovrebbe mollare tutto e concentrarsi solo al 2022. E se arrivasse Hamilton? "Non cambierebbe nulla...".

Neanche a dirlo, è stato un tiro al bersaglio. La Ferrari ha fatto davvero malissimo nel GP di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale, anche se è davvero dura tracciare un bilancio visto che entrambe le macchine sono uscite di gara dopo 300 metri a causa della collisione tra Leclerc e Vettel. Briatore ci va giù pesante e chiede una multa ai piloti, anche se - ragionando più in generale - è tutto il discorso che non funziona. Dalla macchina fatta male, al management che non prende decisioni. Secondo l'ex Team Principal di Benetton e Renault, la Ferrari dovrebbe concentrarsi già sul 2022. Quindi alla macchina non della prossima stagione, ma di quella dell'anno dopo...

L'errore questa volta lo ha fatto sicuramente Leclerc, cercava di infilarsi in un buco dove non c'era spazio. Vettel sa che andrà via e non aiuterà Leclerc, ma Seb non pensava che qualcuno lo attaccasse in quel modo li. È stato un disastro. Dopo 300 metri due macchina che non ci sono più è un disastro, vanno rispettati ingegneri e meccanici e i colori del team, come la Ferrari. In quella posizione lì non aveva senso prendere rischi. [Briatore a GR Parlamento]

Ci vuole più disciplina nel lavoro dice Briatore

Ci vuole un po' di disciplina. La macchina non è dei piloti, ma è del team. Questi ragazzi devono rispettare il lavoro del team, io gli avrei fatto una multa salata del 5-10% del salario, l'unico modo è toccarli sui soldi. Alla Ferrari manca un comandante, è una squadra di giovani, sono stati fatti molti errori. Dopo Montezemolo di cavolate ne hanno fatte, la F1 la devi capire. Io avrei aspettato ad annunciare i piloti, si poteva fare una opzione sul pilota, dopo una o due gare non avrei fatto questa operazione. C’era bisogno di un Vettel motivato

Capitolo macchina. Anche la Ferrari non ha fatto un gran lavoro

Poi la macchina è molto lenta, non è solo un problema di piloti, se la può giocare per il 3° o 4° posto, non va veloce né sul bagnato né sull'asciutto. Sono anni che la Ferrari non vince, hanno problema aerodinamico e ora sembra anche sul motore. Se fossi in Binotto lascerei perdere quest'anno, ma anche l'anno prossimo e penserei allo sviluppo della macchina 2022 quando ci sarà il nuovo regolamento, non ci penserei neanche un secondo

Hamilton al volante della Ferrari?

Non cambierebbe niente. Il pilota può fare una differenza di 1-2 decimi non di secondi. Hamilton ha una grandissima macchina, ora con la superiorità che ha gli va tutto bene, nessuno lo contrasta. Bottas è un gregario, Rosberg, al contrario, lo ha messo in difficoltà e gli ha strappato la corona mondiale. Sulla Mercedes se venisse messo uno tra Leclerc, Verstappen o Alonso potrebbe tranquillamente vincere il titolo

La trattativa per il ritorno di Alonso in F1

Abbiamo negoziato assieme il ritorno, lo sapevo da due mesi. Abbiamo garanzie che la Renault rimanga in F1 per molto tempo, Fernando ha motivazione, è un grande ritorno e sono molto contento. C’è stata anche la possibilità legata alla Racing Point, ma abbiamo preferito fare altre scelte Se la Ferrari ha cercato Alonso? No. Wolff alla Ferrari? È molto bravo, un leader, cambierebbe sicuramente, ma alla Ferrari c'è tutto per vincere, ma qualcuno si prenda responsabilità e ci metta la faccia per tornare a vincere nel 2022

Anche l'ex pilota Jean Alesi è sconcertato per i risultati...

Non è stata una bella immagine, ma quando si parte così indietro in griglia c'è sempre la possibilità di toccarsi. Più che le pressioni sui piloti il fatto è che la macchina è nata male e la mancanza di prestazione pesa di più perché le soluzioni portate dai tecnici non funzionano e i piloti non sono colpevoli. Questo campionato, poi, non consentirà molto a una vettura nata male, ma la Ferrari ha la possibilità e le risorse per riprendersi. [Alesi a Radio Anch'io]

