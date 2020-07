Il Gran Premio di Styria si apre con un clamoroso contatto tra le due Rosse al primo giro. Leclerc, nel tentativo di passare il compagno di scuderia all'interno di una curva a destra, danneggia la monoposto del tedesco, che lascia subito la corsa. Il monegasco prova a ripartire, ma anche lui è costretto ad arrendersi pochi istanti dopo.

Il Gran Premio di Styria, seconda gara del Mondiale 2020 di Formula 1, si è aperto con un incredibile harakiri delle due Ferrari. Al primo giro, nel tentativo di operare un sorpasso all'interno all'ingresso di una curva verso destra, Charles Leclerc è andato a sbattere contro la monoposto del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Il tedesco è stato immediatamente costretto a ritirarsi recandosi ai box con la vettura visibilmente danneggiata. Leclerc ha provato a ripartire ma è stato a sua volta costretto ad abbandonare la corsa pochi minuti dopo: al 5° giro, di fatto, il Gran Premio di Styria della Ferrari è già finito.

GP Styria Leclerc: "Incidente con Vettel? Tutta colpa mia, me ne assumo la responsabilità" DA UN' ORA

La dinamica dell'incidente

Partito dalla 14esima posizione sulla griglia di partenza, Leclerc in curva 3 vede un po' di spazio e prova a infilarsi per iniziare la rimonta. Davanti a sé, però, trova il compagno di squadra Sebastian Vettel e lo centra in pieno. La monoposto del pilota tedesco subisce un danno evidente all'ala posteriore e non può più proseguire. Leclerc, dal canto suo, si ferma ai box, opera un cambio gomme (dalla morbida alla più dura) e torna in pista in 19esima posizione. Anche lui, tuttavia, dopo una sola tornata è costretto a ritirarsi.

Play Icon WATCH Vettel divorzia dalla Ferrari! Dalle storie tese con Leclerc al rinnovo al ribasso: tutti i motivi 00:01:45

GP Styria Sebastian Vettel: "Non c’era spazio, non mi aspettavo un attacco di Leclerc in quel punto" DA UN' ORA