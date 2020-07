Lewis Hamilton in Aktion auf dem Red Bull Ring in Spielberg

Il GP di Styria in Diretta tv e Live-Streaming è in programma domenica 12 luglio alle 15.10 e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre), Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e in differita su TV8 alle ore 18.05.

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Styria Vettel: "La macchina non aveva l'assetto giusto per la pioggia, così non va bene" DA 2 ORE

Programma GP di Styria

Venerdì 10 luglio

Prove libere 1 - REPORT

Prove libere 2 - REPORT

Sabato 11 luglio

Prove libere 3 (cancellate) - REPORT

Domenica 12 luglio

GP di Styria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Styria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.05.

GP di Styria in Live-Streaming

Il GP di Styria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

Play Icon WATCH "Lauda: la vera storia", il documentario-omaggio di Motortrend a una leggenda della F1 00:00:30

GP Styria Hamilton: "Adoro queste giornate. Non si vedeva nulla, avevo il cuore in gola" DA 2 ORE