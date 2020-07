Ferrari, piove sul bagnato: Leclerc retrocesso di 3 posizioni, partirà dalla 14esima piazza

Il monegasco è stato penalizzato dalla giura per aver ostacolato Kvyat nel Q2. Questo rende ancora più complicata la gara in Austria per il talento di Maranello che dovrà quindi scattare dalla settima fila, proprio al fianco del russo della Alpha Tauri.

Weekend nero per la Ferrari in Austria e sabato da incubo per Charles Leclerc. Il monegasco, che aveva chiuso le qualificazioni con l'11esimo tempo sul bagnato, è stato penalizzato di tre posizioni dalla giuria e quindi dovrà scattare dalla 14esima piazzola, in settimana fila: il ferrarista è stato punito per aver ostacolato l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat durante lo svolgimento del Q2. Leclerc sarà dunque chiamato ad una clamorosa e difficile rimonta per portare nelle posizioni che contano la sua monoposto; partirà proprio al fianco di Kvyat mentre davanti la Williams di Russell e la Racing Point di Stroll.

GP Styria GP di Styria F1 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 3 ORE

Gli altri piloti sotto investigazione dopo le qualifiche erano Sergio Perez e Kimi Raikkonen. Il messicano è stato "assolto" per il presunto mancato rallentamento sotto bandiere gialle; sul finlandese invece un comunicato ufficiale non è ancora stato diffuso dalla Federazione.

Play Icon WATCH Ferrari, Mercedes con livrea nera, Red Bull: le scuderie e i piloti del Mondiale 2020 00:02:05

GP Styria Vettel: "La macchina non aveva l'assetto giusto per la pioggia, così non va bene" DA 3 ORE