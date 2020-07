Dal nostro partner OAsport.it

Novità dall’Alfa Romeo Racing relativamente al pilota che guiderà la C39 nel corso delle prove libere 1 del GP di Stiria, prossimo round del Mondiale 2020 di F1 (10-12 luglio). Ebbene, sarà il polacco Robert Kubica a partecipare alle FP1, prendendo il posto di Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano, infatti, lascerà spazio all’ex pilota della Williams nel primo turno di libere.

Un’opportunità importante per Robert che avrà il compito di fornire indicazioni sul lavoro di messa a punto della monoposto. Una vettura apparsa in difficoltà, come del resto tutte le macchine motorizzate Ferrari, per motivazioni però più aerodinamiche. Ecco le parole del pilota polacco riportare da Motorsport.com:

Non vedo l’ora di tornare in azione questo fine settimana, soprattutto dopo la lunga pausa che tutto il mondo del motorsport ha dovuto osservare. Il mio obiettivo, come sempre, è quello di fornire il maggior numero possibile di dati ai nostri ingegneri e di dare loro il mio feedback dall’interno dell’abitacolo. Questo fine settimana sarà un’esperienza nuova per tutti, gareggiare nello stesso luogo in cui eravamo pochi giorni fa, quindi si tratterà di affinare tutti i dati che abbiamo raccolto nel corso del Gran Premio d’Austria e di testare le regolazioni che vogliamo apportare alle vetture

