GP Stiria: le previsioni meteo per la gara e le temperature

Domenica 12 luglio si correrà il Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale 2020 di F1. Per la prima volta nella storia del più prestigioso campionato automobilistico al mondo, si disputeranno due Gran Premi presso lo stesso circuito a distanza di una settimana: lo scenario sarà infatti ancora il Red Bull Ring di Spielberg, teatro anche del GP d’Austria che ha inaugurato la stagione. Andiamo a scoprire le previsioni meteo per la gara e le temperature che si registreranno in data odierna.

Dopo l’abbondante pioggia caduta nella giornata di ieri, oggi non ci dovrebbe essere spazio per le precipitazioni, le cui probabilità sono soltanto del 10%. Le previsioni parlano di un clima nuvoloso, con ampie schiarite nel corso del pomeriggio. All’orario della gara (start alle 15.10), le temperature si aggireranno tra i 18 e i 20 gradi, mentre l’umidità sarà leggermente inferiore al 40%. Dopo le qualifiche bagnate, dovremmo dunque assistere a una gara assolutamente asciutta, cosa che influirà tanto ovviamente sulle strategie dei singoli team. Ricordiamo che a partire in pole position sarà Lewis Hamilton (Mercedes), affiancato in prima fila da Max Verstappen (Red Bull); alle loro spalle Carlos Sainz (McLaren) e l’altra Mercedes di Valtteri Bottas. Le Ferrari andranno invece a caccia della rimonta: sulla griglia di partenza, Sebastian Vettel sarà decimo e Charles Leclerc quattordicesimo.

