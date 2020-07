Hamilton: "Adoro queste giornate. Non si vedeva nulla, avevo il cuore in gola"

Dal nostro partner OAsport.it

È arrivato finalmente il primo vero grande acuto del 2020 per Lewis Hamilton, protagonista assoluto di una qualifica sensazionale in cui ha conquistato la pole position numero 89 in carriera in Formula 1. Il 6 volte campione iridato si è esaltato come di consueto sul bagnato al Red Bull Ring di Spielberg, demolendo il resto della concorrenza nel momento decisivo e portando a casa la prima pole della stagione davanti alla Red Bull di Max Verstappen per il Gran Premio di Stiria. Il britannico della Mercedes ha rifilato ben 1"2 all'olandese e quasi un secondo e mezzo all'altra Mercedes di Valtteri Bottas, che scatterà dalla quarta piazza alle spalle della sorprendente McLaren di Carlos Sainz.

"Sono molto contento. È stata una giornata complicata, il meteo ha procurato condizioni difficili per tutti e non riuscivi a vedere nulla - le prime parole a caldo di Hamilton dopo essere sceso dalla sua W11 -. Brutto spavento nel penultimo giro, avevo il cuore in gola. Poi l'ultimo giro è stato pulito, adoro queste giornate! Meno male che ha piovuto perché mi piace. Domani (domenica, ndr) c'è il sole, siamo pronti per ogni condizione. Sono primo, ottimo, è dove volevo essere".

