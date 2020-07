Credit Foto From Official Website

Ecco le immagini dell'incidente che ha coinvolto Charles Leclerc e Sebastian Vettel in curva 3, pochi istanti dopo la partenza del GP di Styria. Entrambe le Ferrari sono state costrette al ritiro.

Le immagini sono tristi e sconfortanti, ma la dinamica è chiara. In curva 3, pochissimi secondi dopo la partenza del GP di Styria, in Austria, Charles Leclerc prova a infilare Sebastian Vettel all'interno, cercando un pertugio che, in realtà, non c'è.

GP Styria Disastro Ferrari: incidente Leclerc-Vettel al primo giro, si ritirano entrambi DA 5 ORE

Ne esce un contatto tra le due Ferrari: Leclerc, rimbalzato sul cordolo, ricade sull'ala posteriore della vettura di Vettel, danneggiandola. Il tedesco è costretto al ritiro immediato, mentre Leclerc proverà a proseguire per un altro giro dopo essersi riaccodato al gruppo in regime di safety-car. I danni subiti al fondo della vettura, però, non gli consentiranno di andare oltre, segnando un weekend nerissimo per la scuderia di Maranello. Lo stesso Leclerc si è poi scusato con il compagno di squadra, prendendosi la responsabilità per aver effettuato una manovra troppo azzardata e rischiosa.

Play Icon WATCH Leclerc: "Non capiterà di essere così fortunati con le safety car. C'è tanto lavoro da fare" 00:00:18

GP Styria Le pagelle: Re Hamilton è tornato, Ferrari rosse di vergogna DA 2 ORE