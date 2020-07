Dal nostro partner OAsport.it

Non arrivano buone notizie per il britannico della McLaren Lando Norris, impegnato come tutti i piloti nelle prove libere del GP di Stiria 2020 (secondo round del Mondiale di F1). Il pilota della scuderia di Woking (andato a podio nella prima apparizione sul Red Bull Ring) sarà penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non avere rispettato le bandiere gialle nelle PL1: la manovra incriminata è quella di aver superato l’AlphaTauri di Pierre Gasly.

Una tegola per Lando, che quindi dovrà rimontare domenica da questo handicap che non gli renderà la vita facile in gara. Attenzione, in questo senso, al meteo di sabato, visto che è prevista pioggia battente che potrebbe cambiare l’ordine delle cose e allora le PL2 potrebbero avere un peso decisivo per delineare la griglia in caso di annullamento del time-attack di sabato.

