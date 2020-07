Le pagelle: Re Hamilton è tornato, Ferrari rosse di vergogna

Diamo i voti ai protagonisti del Gp della Stiria, seconda prova del Mondiale 2020. Dopo la gara no del week end scorso, Hamilton è tornato. Week end perfetto per il britannico dopo le qualifiche sotto la pioggia: disastro Ferrari con l'uscita di scena - al primo giro - di Vettel e Leclerc.

Lewis Hamilton (Pilota Mercedes, 1° classificato): voto 8,5 - Voto che può sembrare esagerato vista la gara condotta in carrozza, ma non può passare in secondo piano una qualifica fra le più belle e spettacolari di sempre. Il Re della pioggia non cede lo scettro. Rifilare un secondo e due a Verstappen e un secondo e mezzo al compagno di squadra è impresa che va al di là della forza della Mercedes o di una normale abilità britannica sotto la pioggia. Dopo una prima gara così così, ha voluto demolire tutti, e l'ha fatto.

Max Verstappen (Pilota Red Bull Honda, 2° classificato): voto 8 - Capìta l'antifona, e cioè che a dispetto dei proclami invernali la Red Bull non è ancora in grado di sfidare la Mercedes, ci ha messo davvero tutto. Prima fila in qualifica in condizioni estreme, spettacolare resistenza a oltranza su Bottas nel finale, tempi sul giro da vero martello. Un campione ormai completo sotto ogni punto di vista. Il livello della macchina è quello rappresentato da Albon, il resto lo aggiunge lui, ed è tanta roba.

Valtteri Bottas (Pilota Mercedes, 3° classificato): voto 5,5 - Siamo alle solite: batte Hamilton, illude il mondo di poter sfidare l'inglese per la corsa al titolo e viene bastonato la settimana successiva. Come diceva un noto ex presidente del Consiglio di un suo delfino politico, gli manca il 'quid'. Rosberg aveva capito che l'unico modo per battere Lewis è creargli problemi sul piano psicologico, ma lui è il primo ad andare in crisi se le variabili aumentano. Comprimario.

Lando Norris (Pilota McLaren, 5° classificato): voto 7,5 - Si conferma sempre più il golden boy della Formula 1. Battendo il compagno Sainz che aveva ottenuto un grande terzo posto in qualifica e attaccando fino all'ultima curva le Racing Point. Terzo domenica scorsa, quinto oggi: oltre che forte e spettacolare sta imparando a fare tanti punti. Faccia da compagnuccio di scuola brufoloso, ma piede pesante e ferocia competitiva. Futuro luminosissimo.

George Russell (Pilota Williams-Mercedes 16° classificato): voto 6 - Voto abbassato per l'uscita di pista nel primo giro che gli ha pregiudicato ogni possibilità di ambire alla zona punti. Ma in qualifica Giorgione (è il pilota più alto in griglia) aveva davvero fatto la differenza - non meno di Hamilton - portando la Williams a partire in sesta fila. Ha un futuro quasi garantito in Mercedes, e si capisce bene il perché.

Charles Leclerc (Pilota Ferrari, ritirato): voto 4 - Questa volta l'errore è tutto suo, paradossalmente molto simile a quello di Vettel di domenica scorsa. Lo spazio per entrare non c'era, a maggior ragione contro una macchina dello stesso colore. Non che abbia pregiudicato chissà quale risultato, è evidente. Però ha impedito al team di valutare sull'asciutto le novità portate, in un momento tecnicamente già molto pesante.

Team Ferrari: voto 3 - L'incidente fra i due piloti in curva 3 è la rappresentazione plastica di uno dei momenti di maggior crisi della storia del Cavallino, anche nella semplice gestione dei piloti. Sul piano tecnico, l'ennesima delusione è arrivata sabato: imputare la lentezza dello scorso GP d'Austria al carico aerodinamico, e poi prendere due secondi sul bagnato, aumenta dubbi e incertezze. È tempo che qualcuno ai vertici si muova, perché qui il rischio è quello di far scivolare nel ridicolo il marchio più importante della Formula 1.

