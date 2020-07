Marko su Vettel: "Non c'è spazio per lui in Red Bull nel 2021. Tra due anni vedremo"

Dal nostro partner OAsport.it

La situazione del tedesco Sebastian Vettel si complica decisamente in vista del Mondiale 2021 di F1. Il quattro volte campione del mondo, che concluderà la propria avventura in Ferrari al termine di questo campionato, è in cerca di un sedile per l’anno prossimo, ma sembra che possibilità ve ne siano decisamente poche.

Dopo l’annuncio della Renault che ha ingaggiato lo spagnolo Fernando Alonso, a Seb resterebbero le “suggestioni” Mercedes e Red Bull, qualora il finlandese Valtteri Bottas e il thailandese Alexander Albon non venissero confermati. Da quel che arriva dal paddock, però, pare che le porte siano chiuse in entrambi i casi. I vertici dell’azienda tedesca sono per la replica dello status quo, ovvero della coppia Lewis Hamilton-Bottas, e lo stesso discorso riguarda il team di Milton Keynes.

A rafforzare queste affermazioni è stato Helmut Marko, figura di spicco della Red Bull, che intervistato da Sky Sport, ha dichiarato:

Sono sorpreso della fine del rapporto tra Seb (Vettel ndr) e la Rossa, ma so che nel 2021 non c’è nessun sedile disponibile da noi per lui. Per il 2022? Vedremo, ma per ora siamo concentrati sui piloti attuali

Queste le parole di Marko, che non lasciano troppo spazio alle interpretazioni. Qualcuno aveva paventato anche l’eventualità Aston Martin, che farà il proprio ingresso in F1 prendendo il posto della Racing Point, ma con la medesima gestione. Tuttavia, anche in questo caso, le posizioni del messicano Sergio Perez e del canadese Lance Stroll sono piuttosto solide. A questo punto l’eventualità dell’anno sabbatico si fa sempre più probabile.

