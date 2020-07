Dal nostro partner OAsport.it

Max Verstappen ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Stiria 2020, seconda tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Zeltweg. L’alfiere della Red Bull ha timbrato un rilevante 1:03.660 sul tracciato austriaco e ha così preceduto Valtteri Bottas di appena 43 millesimi. Il finlandese della Mercedes si è distinto sulla pista dove ha vinto settimana scorsa e ha messo in fila le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll. Lewis Hamilton si è dovuto accontentare di un deludente sesto posto, il sei volte Campione del Mondo ha pagato sette decimi di distacco dal leader e si è accodato anche alla McLaren di Carlos Sainz.

Formula 1 Lando Norris, la speranza che la McLaren e la Formula 1 cercavano da tempo DA 2 ORE

Qualifiche a rischio per pioggia, i tempi potrebbero valere per la griglia

Le Ferrari hanno portato tantissimi aggiornamenti rispetto allo scorso weekend ma non si sono concentrate più di tanto sul tempo: Charles Leclerc ha chiuso in nona posizione a un secondo di distacco da Verstappen, Sebastian Vettel è addirittura sedicesimo. Attenzione all’importanza di questo turno: se domani pioverà troppo, allora le qualifiche non si disputeranno e potrebbero essere tenuti buoni i tempi odierni per stilare la griglia di partenza, nel caso in cui non si dovesse riuscire a recuperare il turno di qualifica domenica mattina.

La Top 10 della seconda sessione di prove libere del GP di Stiria

Pilota Scuderia Tempo Max Verstappen Red Bull 1:03.660 Valtteri Bottas Mercedes +0.043 Sergio Perez Racing Point +0.217 Lance Stroll Racing Point +0.581 Carlos Sainz McLaren +0-673 Lewis Hamilton Mercedes +0.688 Alexander Albon Red Bull +0.777 Lando Norris McLaren +0.881 Charles Leclerc Ferrari +1.046 Esteban Ocon Renault +1.086

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Styria Norris penalizzato di 3 posizioni in griglia: non ha rispettato le bandiere gialle nelle libere 1 DA 3 ORE