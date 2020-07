Sergio Perez guida le prime libere davanti a Verstappen e alle Mercedes, Vettel 10° e Leclerc 12°

Racing Point's Mexican driver Sergio Perez steers his car during the first practice session for the Formula One Styrian Grand Prix on July 10, 2020 in Spielberg, Austria.

La Racing Point conferma la bontà dei miglioramenti già visti all'esordio dettando il passo nella prima sessione di prove libere nel remake sul circuito dello Spielberg, ribattezzato GP di Stiria. Seguono Max Verstappen e le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (con gomma gialla), a oltre nove decimi le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Con la Racing Point, quest'anno, bisognerà fare i conti. Eccome. Dopo le ottime avvisaglie mostrate lo scorso weekend, la scuderia in rosa si conferma anche nella prima sessione di prove libere sul circuito austriaco dello Spielberg, ribattezzato GP di Stiria. Reduce dal sesto posto ottenuto domenica in gara, Sergio Perez mette tutti in fila segnando il miglior tempo con 1:04.867, mentre il compagno di squadra, Lance Stroll, centra il quinto posto a poco più di mezzo secondo di distanza. Nel mezzo i protagonisti annunciati: Max Verstappen torna arrembante dopo il tragico epilogo con ritiro nella gara inaugurale confermando la qualità della Red Bull con ala modificata nel posteriore (secondo tempo a 96 millesimi da Perez), mentre le due Mercedes seguono molto vicine nonostante la gomma gialla: Valtteri Bottas, leader del Mondiale, è terzo a 222 millesimi, mentre Lewis Hamilton accusa una trentina di millesimi di scarto dal compagno.

In top 10 si piazzano anche Alex Albon (sesto con gomma gialla), la McLaren di Carlos Sainz, l'Alpha Tauri di Pierre Gasly (gomma gialla) e la Renault di Daniel Ricciardo (gomma gialla), avversari pericolosi per una Ferrari che, come già precisato da Mattia Binotto, dovrà gestire un inizio di stagione complicato guardandosi da una concorrenza molto agguerrita. Nonostante alcuni aggiornamenti apportati alla monoposto (modificati ala anteriore e fondo), la macchina di Maranello non ha migliorato i tempi sul giro segnati lo scorso weekend, piazzando Sebastian Vettel al decimo posto (+0.903) e Charles Leclerc al dodicesimo (+0.970), entrambi ottenuti con gomma rossa. La Ferrari è apparsa ancora scarsa in velocità di punta in rettilineo ma ha recuperato qualcosa in curva nel secondo e nel terzo settore, molto probabilmente con un occhio al prossimo impegno sul circuito lento di Budapest (Ungheria).

GP Styria Leclerc: "Il secondo posto ci ha dato molta fiducia, ma sarà difficile replicarlo" DA 19 ORE

Si è rivisto anche Robert Kubica, al volante dell'Alfa Romeo. Il pilota polacco ha chiuso con il 18° tempo precedendo Nicholas Latifi e Kevin Magnussen, out per soli tre giri di installazione, ed è stato preceduto da Jack Aitken, il test-driver della Williams, capace di battere il compagno di squadra.

La Top 10 della prima sessione di prove libere del GP di Stiria

Pilota Scuderia Tempo Sergio Perez Racing Point 1:04.867 (S) Max Verstappen Red Bull +0.096 (S) Valtteri Bottas Mercedes +0.222 (M) Lewis Hamilton Mercedes +0.253 (M) Lance Stroll Racing Point +0.529 (S) Alexander Albon Red Bull +0.616 (M) Carlos Sainz McLaren +0.735 (S) Pierre Gasly Alpha Tauri +0.831 (M) Daniel Ricciardo Renault +0.902 (M) Sebastian Vettel Ferrari +0.903 (S)

Play Icon WATCH Bentornato Alonso! Dai primi successi fino alla Dakar e 24h di LeMans, passando per il Rosso Ferrari 00:02:08

GP Styria Le 5 domande del GP di Stiria: Mercedes pronta alla doppietta? Red Bull e Ferrari competitive? IERI A 08:45