Super pole di Hamilton sotto l'acqua! Ferrari in difficoltà: Vettel 10°, Leclerc subito dietro

Spaventoso giro di Hamilton sotto l'acqua! L'inglese è in pole position nel Gran Premio di Stiria, secondo atto del mondiale. Lewis è primo sotto l'acqua con oltre un secondo di vantaggio su Max Verstappen, l'unico a combattere al livello dell'inglese. Terzo un super Carlos Sainz. Malissimo le Ferrari: Vettel chiude decimo, Leclerc subito dietro e fuori nel Q2.

Un alieno, un marziano, un assoluto dominatore. Lewis Hamilton conquista la prima pole della stagione nel Gran Premio di Stiria, secondo atto di questo atipico mondiale di F1. L'inglese non solo è il migliore, ma soprattutto annienta la concorrenza, infliggendo distacchi abissali a tutti gli altri.

GP Styria Cancellate le FP3! Piove a dirotto in Stiria, qualifiche a rischio DA 5 ORE

Sotto l'acqua non ce n'è per nessuno. Hamilton risponde al meglio alle critiche copiose ricevute il weekend scorso e si riscatta dopo uno spento venerdì. Non commette errori l'inglese, ma soprattutto sotto una pioggia battente fa giri inarrivabili per tutti. Primo Lewis, secondo Verstappen a oltre un secondo.

Lewis Hamilton (Mercedes)

Ci prova Max, ma alla fine deve arrendersi allo strapotere del sei volte campione del mondo. L'olandese è l'unico a tenere il passo del fenomeno della Mercedes, ma nel giro conclusivo va troppo forte e finisce in testacoda. Sarà prima fila per Verstappen, ci si augura un bel duello con Hamilton.

Terzo un super Carlos Sainz, che conferma il buon momento della McLaren. Miglior qualifica di sempre per lo spagnolo, che batte Valtteri Bottas. Il finlandese non ne ha per stare al passo del compagno e, soprattutto si fa battere da Red Bull e Mclaren. Vedremo domani, sicuramente sull'asciutto la Mercedes dovrebbe avere una marcia in più sugli altri. Quinto un buon Ocon, poi Norris, Albon, Gasly e Ricciardo.

E le Ferrari? Nelle retrovie. Avvio difficilissimo della Rossa in quest'inizio di stagione in qualifica. Con l'asciutto o con l'acqua poco cambia, questa vettura è terribilmente lenta. Stavolta è Leclerc a rimanere fuori nel Q2, mentre Vettel si salva per il rotto della cuffia ma è comunque decimo in griglia. Semplicemente un disastro. Per domani bisogna solo sperare in un altro miracolo, o in una gara caotica che rimescoli un po' le carte.

La griglia di partenza

La cronaca in 5 momenti chiave

- Qualifiche ritardate per oltre 40 minuti per pioggia. Si parte sempre sotto l'acqua e pista molto bagnata. Tutti con le gomme full wet. I tempi si migliorano giro dopo giro. Bene la McLaren e Renault, male la Racing Point. Nel finale il testacoda di Giovinazzi porta alla bandiera rossa. Miglior tempo di Hamilton, la Ferrari fa il minimo indispensabile. Fuori Raikkonen, Perez, Latifi, Giovinazzi e Grosjean che non scende in pista.

- Q2 che parte nelle stesse condizioni del Q1. Mercedes sempre in gran forma, bene comunque Verstappen, Renault e Mclaren. Ferrari in difficoltà: Vettel è decimo, Leclerc il primo degli esclusi.

- Nel finale purtroppo l'acqua aumenta e quindi per Leclerc diventa impresa impossibile qualificarsi. Vettel quindi è l'ultimo dei qualificati, Leclerc è 11mo. Esattamente come settimana scorsa, ma a parti invertite e sotto la pioggia. Fuori anche Russel, Stroll, Kvyat e Magnussen.

- Q3 subito emozionante: Hamilton, Bottas, Verstappen, Norris e Ocon sembrano i più in forma. Questi cinque lottano nelle prime fasi a suon di giri veloci, mentre l'acqua continua a scendere. Vettel invece fatica ed è sempre nelle retrovie.

- Nel finale Hamilton semina la concorrenza e conquista la pole con oltre un secondo di vantaggio su Verstappen, che nell'ultimo tentativo va in testacoda. Bene Sainz terzo, poi Bottas, Ocon e Norris.

La dichiarazione

Max VERSTAPPEN: "Sono state delle buone qualifiche. Nel Q3 pioveva veramente tanto e ho fatto fatica con tanto acqua planing. Sono contento del secondo posto, soprattutto molto complicato. Il passo è stato buono. La visibilità era molto bassa, impossibile stare dietro e vicino a quello davanti. E' stato comunque divertente. Per domani sull'asciutto vedremo".

La statistica chiave

Lewis Hamilton è l'unico pilota nella storia ad aver ottenuto almeno una pole position in 14 stagione consecutive. Eterno.

Il momento social

Il migliore

Lewis HAMILTON: Cosa dire. Ha ricevuto una quantità di critiche, anche eccessive lo scorso weekend. Ieri ha fatto anche fatica contro Bottas, oggi si riscatta in maniera grandiosa.

Il peggiore

Sergio PEREZ: Sicuramente la Force India non è in assetto da bagnato, ma è allo stesso livello degli altri e, soprattutto, come il compagno. Ma Stroll in passato ha sempre dimostrato di essere a suo agio sotto l'acqua. Il messicano invece fatica incredibilmente ed è fuori nel Q1.

