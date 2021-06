Dopo la fantastica vittoria di Max Verstappen nel Gran Premio di Francia , è già tempo di tornare in pista nel secondo atto di questa prima tripletta stagionale. Domenica 27 giugno si correrà la prima gara di due al Red Bull Ring in Austria, per il Gran Premio di Stiria, ottavo atto del mondiale 2021 di Formula 1. Nuovo atto quindi del duello tra l'olandese volante, leader della generale, e Lewis Hamilton. Sarà un'altra gara complessa per la Mercedes, dato che la Red Bull, a casa sua, si trova molto a suo agio e quindi Max parte come favorito. Lotta anche tra Perez e Bottas per il titolo di secondo pilota, con il messicano sempre più a suo agio con la nuova vettura. Attenzione anche alla gara per la terza forza in campo: Norris e la McLaren sono in gran forma, al contrario della Ferrari che viene da una gara al Paul Ricard veramente negativa. Orari soliti, gara alle 15.

Programma GP di Stiria

Venerdì 25 giugno

11:30-12:30 - Libere 1

15:00-16:00 - Libere 2

Sabato 26 giugno

12:00-13:00 - Libere 3

15:00-16:00 - Qualifiche

Domenica 27 giugno

15:00 - Gara

GP di Stiria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Stiria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 19.30.

GP di Stiria in Live-Streaming

Il GP di Stiria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

