Straordinaria prova di forza di Max Verstappen che domina il Gran Premio di Stiria, ottava prova del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull taglia per primo il traguardo lasciandosi alle spalle la Mercedes di Lewis Hamilton, che accusa un gap di oltre 35 secondi. A completare il podio è l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, quarto Sergio Perez. Per Verstappen si tratta del quarto successo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello centrato nel Gran Premio di Francia. Impressionante la superiorità di Red Bull e Mercedes che hanno fatto il vuoto doppiando praticamente tutti. Charles Leclerc, la cui gara è condizionata da un contatto con Gasly che lo costringe a tornare ai box già al primo giro per sostituire l'ala anteriore danneggiata della sua Ferrari, chiude la gara al settimo posto alle spalle dell'altra Rossa di Carlos Sainz.

