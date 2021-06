Lewis Hamilton conquista il secondo posto al termine del Gran Premio di Stiria. Il britannico chiude alle spalle di Max Verstappen (Red Bull) che conquista il secondo successo consecutivo ed allunga nella classifica generale. Il sette volte volte campione del mondo ha provato ad impensierire l’olandese che nella giornata odierna non ha commesso nessun errore. Il numero 44 del gruppo evidenzia una netta inferiorità nel primo tratto della pista, il più rapido dell’impianto di Spielberg. Così Hamilton al termine del Gran Premio: "La mia gara è stata solitaria. Ho provato a tenere il passo delle Red Bull, che avevano un ritmo incredibile. Per noi è impossibile raggiungerle. In rettilineo perdiamo tempo, c'è tanto lavoro da fare in vista delle prossime gare".

"La Red Bull è semplicemente più veloce"

"Cerco di non pensare al campionato, non mi preoccupo. La Red Bull è semplicemente più veloce. Devo continuare a fare il mio lavoro ogni settimana, dobbiamo recuperare il gap che al momento abbiamo”.

