Max Verstappen si conferma il più veloce del lotto sul giro secco anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale di F1. L’olandese della Red Bull, dopo aver dominato in FP1, si è migliorato ulteriormente nella simulazione di qualifica pomeridiana con gomma rossa in 1’05″412. In realtà il giro più veloce della sessione è stato firmato da Lewis Hamilton in 1’05″3, ma il britannico della Mercedes ha oltrepassato i limiti della pista in uscita dall’ultima curva e si è visto di conseguenza cancellare il proprio miglior crono, scalando da una possibile prima piazza al quarto posto con 384 millesimi di ritardo dalla vetta.

Time-attack molto positivo in casa McLaren per l’australiano Daniel Ricciardo, 2° a 336 millesimi dalla testa subito davanti alle Alpine di Esteban Ocon (3° a 0.378) e di Fernando Alonso (5° a 0.415). Buoni segnali sul giro secco anche per Aston Martin con il sesto tempo di Sebastian Vettel (a 0.522 dal leader) e l’ottavo di Lance Stroll (0.667). In difficoltà come di consueto nel giro singolo il messicano Sergio Perez, 9° a 677 millesimi dal compagno di squadra Verstappen con la Red Bull. Da segnalare in chiave azzurra il notevole 10° posto di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, a precedere la Mercedes di Valtteri Bottas (12°) e le Ferrari di Carlos Sainz (11°) e Charles Leclerc (13°).

La scuderia di Maranello non ha brillato particolarmente nella simulazione di qualifica con gomme soft, restando fuori dalla top10 con entrambe le macchine anche se con distacchi davvero risicati rispetto alle varie Alpine, Aston Martin e McLaren. Sainz e Leclerc si sono poi riscattati nei long-run con un passo gara abbastanza interessante anche in termini di costanza nella gestione delle gomme.

CLASSIFICA FP2 GP STIRIA 2021 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.412 4

2 Daniel RICCIARDO McLaren+0.336 4

3 Esteban OCON Alpine+0.378 3

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.384 4

5 Fernando ALONSO Alpine+0.415 3

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.522 4

7 Lando NORRIS McLaren+0.582 3

8 Lance STROLL Aston Martin+0.667 3

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.677 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.733 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+0.735 5

12 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.839 4

13 Charles LECLERC Ferrari+0.858 5

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.885 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.039 3

16 George RUSSELL Williams+1.216 2

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.474 4

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.992 3

19 Nicholas LATIFI Williams+2.257 4

20 Pierre GASLY AlphaTauri- – – –

