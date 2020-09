Immagini da brividi prima del GP del Mugello: in occasione del Gran Premio numero 1000 in Formula 1 della Ferrari, Mick Schumacher , oggi pilota di Formula 2, è sceso in pista con la F2004 con cui papà Michael dominò il Mondiale del 2004 ( suo ultimo titolo in carriera).

Cresciuto nella Ferrari Academy, Mick in questo momento è leader Mondiale F2 con 161 punti. Pochi giri in pista ma densi di dolcissimi ricordi, indossando lo stesso casco del padre con il logo dei 1000 GP del Cavallino.

Dopo la prova in pista, il pilota classe 1999 ha dichiarato:"Beh, devo dire che è stato qualcosa di fantastico. Poter guidare la F2004 qui è davvero un'emozione speciale. Volevo riviere un po' tutto come era a quei tempi, provare le stesse sensazioni, per questo la livrea del mio casco è come quella di mio papà. La macchina è molto aggressiva, emozionante, è davvero qualcosa di molto incredibile. E' sempre stato il mio sogno guidare questa macchina, poterlo fare qui al Mugello è stato un vero onore. Devo ringraziare la Ferrari e il proprietario della macchina. Mi sarebbe piaciuto fare qualche giro in più".