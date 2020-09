Non è di certo il momento più esaltante della storia della Ferrari, reduce dallo smacco di Monza (zero punti e due ritiri per Vettel e Leclerc) e dalla peggior partenza negli ultimi 20 anni, ma questo weekend la Rossa di Maranello si prepara a celebrare un traguardo storico: quello delle mille gare in Formula 1. E per festeggiare al meglio questo evento, la scuderia del Cavallino Rampante ha scelto di correre il GP Toscana con una livrea speciale, che rimanda a quella che ha corso il primo mondiale 71 anni fa. Da venerdì e fino a domenica, per tutto il weekend, le SF1000 di Leclerc e Vettel scenderanno in pista con una livrea color amaranto per riproporre esattamente la stessa tonalità di rosso con cui le prime monoposto 125 F1 del Cavallino Rampante corsero a Monaco nel 1950 nel primo Gran Premio della storia.