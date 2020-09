Lewis Hamilton non finisce di stupire e vince anche il Gran Premio di Toscana 2020 della F1 . Il campione del mondo sbaglia la prima partenza ma tiene duro e nel vibrante Mugello di oggi riesce a ricostruire la propria gara, rimettendosi dietro Valtteri Bottas e non concedendogli più la minima speranza. L’inglese scrive 90 in fatto di vittorie in carriera e si porta quindi ad una sola lunghezza dal record di Michael Schumacher. Come se non bastasse il portacolori della Mercedes ha già messo in ghiaccio anche il titolo 2020, il settimo della sua esperienza nella massima categoria del motorsport.

Una gara, quella di oggi, nella quale è successo davvero di tutto: “Sono capitate talmente tante cose che nella mia mente tutto è annebbiato – scherza Hamilton nel corso delle interviste di rito post-gara -. Penso che oggi abbiamo vissuto qualcosa come tre gare differenti l’una dall’altra. Le partenze dalla griglia sono state complicate e ho avuto tanta pressione. Ho fatto di tutto per tenere dietro Valtteri, che è stato molto veloce per tutto il corso del weekend. L’importante era non concedergli il DRS per il lungo rettilineo. Posso dire di non aver sbagliato nulla soprattutto nei momenti clou. La macchina era impeccabile e non mi ha dato nessun segno di cedimento. Arrivare a novanta vittorie è davvero pazzesco, specialmente ottenere questo dato su una pista splendida come il Mugello”.