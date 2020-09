Si conclude sostanzialmente con un nulla di fatto la lunga indagine dei commissari sportivi a proposito del maxi-incidente avvenuto sul rettilineo del Mugello al settimo giro del Gran Premio di Toscana 2020 dopo la prima ripartenza della gara da regime di Safety Car. La Direzione Gara, dopo aver analizzato telemetria e on-board camera, ha deciso di infliggere un warning a 12 piloti della griglia per l’accaduto. Si tratta semplicemente di un avvertimento che non incide sulle superlicenze dei driver, al contrario della reprimenda. Di seguito l’elenco dei piloti sanzionati: Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, story7885347Antonio Giovinazzistory.aspxNone, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lando Norris, Esteban Ocon e George Russell.