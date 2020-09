All’autodromo del Mugello si è conclusa anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Toscana Ferrari 1000, nono atto del Mondiale di Formula Uno 2020. La FP3 ha rappresentato l’ultima occasione per testare gli assetti in vista delle qualifiche del pomeriggio e per la gara di domani. Sia nella FP1 che nella FP2, il migliore in assoluto era stato Valtteri Bottas. Il finlandese ha confermato il suo ruolo di uomo più veloce del Mugello realizzando il miglior tempo anche nel turno conclusivo di free practice.

Il trentunenne nordico ha fermato i cronometri sull’1’16”530, senza però evidenziare grande margine. Infatti Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono rivelati vicinissimi al leader. L’olandese ha pagato solamente 17 millesimi, mentre il britannico è risultato più “lento” di appena 83 millesimi. Insomma, grandissimo equilibrio al vertice che fa sperare in una lotta per la pole position che possa coinvolgere, per una volta, anche l’alfiere della Red Bull.

Le Racing Point hanno alzato decisamente l’asticella rispetto alla giornata di ieri, in quanto Lance Stroll e Sergio Perez si sono attestati rispettivamente in quarta e sesta posizione, a 6 e 8 decimi dai “tre tenori”. Tra il canadese e il messicano si è infilato un Pierre Gasly sempre più convincente.

Settima piazza per la Ferrari di Charles Leclerc, che ha lasciato sul piatto 9 decimi nei confronti di Bottas. Il monegasco ha comunque confermato che, almeno nelle sue mani, la SF1000 può essere decisamente più competitiva rispetto a Spa-Francorchamps e Monza. A questo punto, non vedere il ventiduenne del Principato nel Q3 dovrebbe essere considerato sorprendente. Al contrario è in grossa difficoltà Sebastian Vettel, mestamente diciottesimo. Cionondimeno, il tedesco non l’unico nome di grido a essere rimasto nelle retrovie. Seb è “preso a sandwich” tra Daniel Ricciardo e Lando Norris, rispettivamente diciassettesimo e diciannovesimo. Da segnalare che la Williams di George Russell non ha girato a causa di un problema ai freni.

RISULTATO FP3 – GP TOSCANA FERRARI 1000

1 V. Bottas Mercedes 1’16″530 2 M. Verstappen Red Bull 1’16″547 3 L. Hamilton Mercedes 1’16″613 4 L. Stroll Racing Point 1’17″112 5 P. Gasly AlphaTauri 1’17″226 6 S. Perez Racing Point 1’17″341 7 C. Leclerc Ferrari 1’17″488 8 A. Albon Red Bull 1’17″538 9 D. Kvyat AlphaTauri 1’17″627 10 R. Grosjean Haas 1’17″635 11 E. Ocon Renault 1’17″746 12 C. Sainz McLaren 1’17″768 13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’17″812 14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’17″843 15 K. Magnussen Haas 1’18″039 16 N. Latifi Williams 1’18″072 17 D. Ricciardo Renault 1’18″142 18 S. Vettel Ferrari 1’18″186 19 L. Norris McLaren 1’18″896 20 G. Russell Williams No Time

