Il primo Gran Premio di Formula 1 al Mugello ha certamente regalato colpi di scena, incidenti, ritiri, ripartenze ma ha riportato al centro del villaggio, il dominatore incontrastato della categoria: quel Lewis Hamilton che, dopo il settimo posto ottenuto sette giorni fa a Monza, si rimpossessa del primo posto e centra l’agognato successo n° 90 in carriera in Formula 1, la sesta in questa annata così particolare ma così esaltante per la casa tedesca (terza doppietta nel 2020) e per il fenomenale fuoriclasse britannico che si porta a -1 dal record di vittorie di Michael Schumacher.

Due bandiere rosse, otto ritiri e una doppia ripartenza non risollevano la Ferrari che non riesce a onorare in pista il GP numero 1000 della sua storia in Formula 1. Imbarazzante per lentezza in rettilineo rispetto alla quasi totalità delle monoposto in griglia, la Rossa chiude il weekend in Toscana con un ottavo posto di Leclerc e un 10° posto di Sebastian Vettel.