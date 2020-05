GP Ungheria 2020 salvo, ma a porte chiuse per l’emergenza sanitaria

Dal nostro partner OAsport.it

Giungono importanti novità dell’Ungheria, sede di uno degli appuntamenti nel calendario del Mondiale 2020 di F1. Come riportato dal sito ufficiale del Circus, gli organizzatori del weekend magiaro hanno reso noto che il fine settimana si terrà senza spettatori, qualora fosse possibile e sicuro correre.

E’ questa l’indicazione che arriva dunque in terra ungherese relativamente alla gara che da programma dovrebbe esserci il 2 agosto. Una situazione, come detto spesso, in divenire per via degli effetti della pandemia globale che ha costretto Liberty Media (gestore della F1) a una vera e propria rivoluzione del programma, tenuto conto delle cancellazioni e dei rinvii. Da questo punto di vista, in Ungheria sono vietati i grandi raduni fino al 15 agosto, ma il GP è per il momento “salvo”.

Il Circus spera quindi di disputare quanto previsto sul circuito dell’Hungaroring, viste anche le intenzioni del CEO Chase Carey, che nei giorni precedenti aveva annunciato che la stagione potrebbe iniziare il 5 luglio in Austria, con l’obiettivo di garantire 15-18 gare. Non resta che aspettare.

