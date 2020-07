GP d'Ungheria 2020 in Diretta tv e Live-Streaming è in programma domenica 19 luglio alle 18:00 e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre), Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e in differita su TV8 alle ore 18:00.

Programma GP d'Ungheria

Venerdì 17 luglio

Prove libere 1 - REPORT

Prove libere 2 - REPORT

Sabato 18 luglio

Prove libere 3 - REPORT

Domenica 19 luglio

GP d'Ungheria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Ungheria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.00.

GP d'Ungheria in Live-Streaming

Il GP di Styria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP d'Ungheria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 19 luglio ore 15:10 (italiane), Circuito Hungaroring (Ungheria)

