Charles Leclerc è uno dei principali delusi del Gran Premio d’Ungheria. Il monegasco sperava di poter lottare per il podio o quantomeno di classificarsi nelle posizioni subito a ridosso. Invece è addirittura finito fuori dalla zona punti, concludendo mestamente undicesimo. Peraltro la sua gara è stata condizionata dalla scelta di montare gomme soft, anziché le medie come tutti gli altri, momento di passare alle slick. Queste le impressioni a caldo del ventiduenne del Principato ai microfoni di Sky Sport F1.

Quanto è stata determinante la scelta di andare sulle soft? “Chiaramente volevo andare sulle gomme slick, ma la scelta delle soft non era quella giusta. Questo però non cambia il fatto che, se anche fosse stata presa la decisione giusta, alla fine la gara sarebbe stata difficilissima”.

Quale può essere la ragione di questo deciso passo indietro rispetto ai giorni scorsi? “Dobbiamo guardare i dati, perché non si capisce come sia possibile che venerdì e sabato l’auto fosse bilanciata, mentre oggi non lo era. Davvero, non capisco perché sia successo tutto questo. Non abbiamo fatto grossi cambiamenti sulla monoposto. Quindi dobbiamo davvero studiare la situazione e capire”. Quantomeno c’è qualcosa da salvare in questo Gran Premio di Ungheria? “La qualifica, siamo andati meglio di quanto pensassimo. Lì il bilanciamento c’era”.

La versione (dura) di Vettel

Sebastian Vettel ha lasciato delle perentorie dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Siamo tornati alla normalità: la prima garà in Austria è stata anomala, la seconda neanche l’abbiamo fatta. Oggi potevamo finire al quinto o al sesto posto, non più in alto. Non è una sorpresa quanto hanno fatto le Mercedes. Cosa ho pensato quando mi ha doppiato Hamilton? Era già chiaro prima della gara, per me non è una sorpresa“.

Qui Hamilton

Weekend praticamente perfetto per Lewis Hamilton, dominatore incontrastato del Gran Premio d’Ungheria 2020 e nuovo leader del Mondiale di F1 2020 al termine del terzo round stagionale. Si tratta dell’86° successo in carriera del fuoriclasse britannico, che si è portato così a quota otto vittorie all’Hungaroring consolidando di fatto il suo primato di affermazioni in quel di Budapest. Il sei volte campione iridato, pole-man di ieri con il nuovo record della pista magiara, ha firmato anche il giro veloce della gara con gomme soft nel finale volando in testa alla classifica del campionato con 5 punti di vantaggio sul compagno di squadra Valtteri Bottas.

Che ci crediate o no, noi continuiamo a spingere. Lo abbiamo dimostrato anche nell’ultimo giro ed in generale abbiamo gestito la gara alla perfezione – ha dichiarato Hamilton a caldo dopo essere sceso dalla sua W11 – Devo ringraziare tutti e fare le congratulazioni a tutti i ragazzi che lavorano a casa ed in particolare a quelli del dipartimento motori, che hanno fatto davvero un lavoro fantastico nello sviluppo anche quest’anno. Questa è una delle mie gare preferite di sempre, perché quando ti trovi da solo in gara è una sfida diversa... Ovviamente avevamo un grande passo. Fino alla fine stavo gestendo le gomme medie ed è stata davvero perfetta la chiamata di darmi le gomme soft per prendermi il punto in più. La prima gara sono stato colpito da una raffica di cazzotti, che mi hanno un po’ sballottato, però mi sono riconcentrato e gli ultimi due weekend sono stati fantastici”.

