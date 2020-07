Dal nostro partner OAsport.it

Charles Leclerc ha realizzato il sesto tempo nelle odierne qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Intervistato da Sky Sport Italia, il monegasco non ha nascosto la sua soddisfazione per il risultato odierno del team, ostentando un cauto ottimismo per la gara di domenica, dove è convinto che la Ferrari potrà dire la sua per il podio.

Sono soddisfatto e sono contento per il team. Sicuramente non è una pole position, però quinti e sesti, considerando dove eravamo in Austria, è un risultato positivo. È stata una qualifica abbastanza difficile per me, perché ho fatto fatica con la guida sia in Q1 che in Q2, dove ho commesso alcuni errori. Però sono andato meglio in Q3. Domani ce la possiamo giocare, soprattutto con le Racing Point, perché credo che saremo abbastanza forti sul passo gara

Interpellato in merito al primo giro, Leclerc ha ribadito che quanto accaduto in Austria è ormai alle spalle: “Imparo dai miei errori, quindi domani sarò sicuramente più tranquillo in partenza” ha dichiarato il ventiduenne del Principato. Infine, alla domanda riguardo al fatto che le Mercedes e le Racing Point potrebbero avere un vantaggio nel partire con le gomme medie, il monegasco ha detto che “generalmente le soft crescono di rendimento con il passare dei giorni dunque sono più performanti la domenica rispetto al venerdì. Speriamo che succeda la stessa cosa anche domani”

La versione di Vettel

Sebastian Vettel scatterà dalla quinta piazzola nel GP d’Ungheria 2020, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena all’Hungaroring di Budapest. Il tedesco è riuscito a distinguersi al volante della Ferrari, ha avuto la meglio nei confronti del compagno di squadra Charles Leclerc (sesto) e domani partirà dalla terza fila per provare a conquistare un posto sul podio. Il quattro volte Campione del Mondo si è accodato alle due Mercedes e alle due Racing Point, dimostrando di essere in buona forma e palesando dei passi in avanti della sua monoposto.

Sebastian Vettel ha analizzato la sua prova ai microfoni di Sky: “Credo che sia andata molto meglio rispetto ai weekend precedenti, per la prima volta abbiamo portato entrambe le macchine nel Q3. Sapevamo che l’Austria non era il circuito più adatto a noi, perdevamo tantissimo tempo in rettilineo mentre qui ci sono più curve per recuperare e la macchina è sembrata più bilanciata. Siamo più vicini a Racing Point, Red Bull, McLaren e questo è positivo ma dobbiamo continuare a crescere. La cosa importante è preparare la gara di domani, avremo mescole diverse rispetto alle altre scuderie“.

Il teutonico ha poi dato uno sguardo all’appuntamento di domani: “In gara si può sempre sperare. Siamo qui tutti per gareggiare e per vincere, non abbiamo il passo per dominare o per vincere con i nostri soli mezzi ma vedremo cosa succederà domani. Noi avremo una strategia diversa perché partiremo con le soft, sarà una gara interessante, anche il meteo avrà un ruolo importante e dovremo essere svegli“.

