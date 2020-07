Hamilton: "Spero che la gara sia asciutta, la Ferrari potrebbe dire la sua"

Dal nostro partner OAsport.it

Lewis Hamilton chiude la sua prima giornata a Budapest (Ungheria) da dominatore delle FP1 e da fantasma delle FP2. Il britannico della Mercedes, nelle libere 1 del GP magiaro (terzo round del Mondiale 2020 di F1), ha fatto vedere un feeling incredibile con la W11. Con disarmante facilità, il britannico ha fermato i cronometri sul fenomenale 1’16″003, realizzato con gomme dure. Un aspetto ancor più preoccupante per i rivali, considerato che la prestazione sia stata ottenuta con le mescole meno prestazionali a disposizione dei piloti sul tracciato dell’Hungaroring.

Nelle libere 2 è stata la pioggia a essere protagonista e allora Lewis ha preferito non correre rischi su di un tracciato particolarmente insidioso date le condizioni: “Nella prima sessione abbiamo portato a compimento il nostro programma. È un peccato però che poi sia arrivata la pioggia e per noi non c’era molto da fare date le circostanze“, le parole di Lewis (fonte: speedweek.com). Da questo punto di vista, Hamilton spera che di trovare nelle qualifiche e in gara asfalto asciutto: “Spero che si possa svolgere tutto in condizioni normali perché in questo modo possiamo avere una gestione diversa del weekend. Con la pioggia, tutto diventa estremamente imprevedibile e si corrono tanti rischi“.

Sugli equilibri in pista, LH44 ha ribadito come sia la Red Bull l’avversaria numero uno: “Questo è il loro circuito, su cui sono sempre stati forti. Ci sono comunque tante vetture che hanno compiuto un grande step in avanti, come Racing Point, McLaren e Renault. La Ferrari ha perso in termini di velocità sul dritto, ma su una pista dove il motore conta meno potrebbe dire la sua“, ha aggiunto l’alfiere delle Frecce Nere.

