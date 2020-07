Libere 3, Charles Leclerc suona la carica Ferrari: è 4° a tre decimi dalle Mercedes

Dal nostro partner OAsport.it

L'ultima sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria 2020 è andata in archivio. Le FP3 sono cominciate sotto un cielo pesante e minaccioso, ma su pista asciutta. Il primo a girare con continuità è stato Kimi Räikkönen, il quale ieri mattina aveva ceduto il sedile a Robert Kubica e, di conseguenza, non aveva potuto lavorare con gomme slick. Il primo crono di un certo rilievo è quello di Max Verstappen, che si attesta sull'1'17”0, ma quando entrano in scena le Mercedes subito compaiono gli 1'16” bassi. Le vetture di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas regalano, peraltro, qualche scenica innocua fumata dal posteriore. Le Red Bull confermano di essere ancora alla caccia del migliore assetto, poiché Verstappen finisce in testacoda, mentre Alexander Albon si lamenta di vibrazioni, che peraltro avevano afflitto anche l'olandese ieri mattina.

In casa Ferrari proseguono i segnali positivi. Charles Leclerc diventa infatti il primo pilota non Mercedes o Racing Point ad abbattere il muro dell'1'17” nell'arco dell'intero weekend. A proposito di Racing Point, quando Perez si mette a fare sul serio, si ritrova in linea con Hamilton e Bottas! Il britannico decide allora di alzare i toni e diventa il primo a scendere sotto la barriera dell'1'16”. A quindici minuti dalla fine della sessione, la Ferrari sfrutta la pista libera e un'occhiata di Sole, che permettono a Leclerc di stampare un clamoroso 1'15”7! Le Mercedes ristabiliscono prontamente le gerarchie, tornando in testa alla graduatoria, ma quando Verstappen tenta a sua volta di far segnare il tempo, rimane ben lontano dal monegasco del Cavallino Rampante.

Insomma, la Mercedes prosegue a dettare legge, ma la Ferrari appare cresciuta per davvero. Se la prima fila è prenotata dalle vetture di Stoccarda, la Scuderia di Maranello potrebbe comunque avere la possibilità di qualificare entrambe le monoposto nelle prime sei posizioni, fatto inaudito in questo 2020.

