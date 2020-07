Vettel: "L'incidente con Leclerc è alle spalle. Futuro in Racing Point? Non ho ancora deciso"

Sebastian Vettel of Germany and Ferrari talks in the Drivers Press Conference during previews for the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 16, 2020 in Budapest, Hungary.

Sebastian Vettel parla alla vigilia del weekend in Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale. Il tedesco afferma di aver chiarito la situazione con Charles Leclerc dopo l'incidente tra le due Ferrari nel Gp di Styria ma non si sbottona sul suo futuro nel 2021, con le ultime voci che lo vorrebbero sul sedile della Racing Point.

Reduce dal ritiro nel GP di Stiria dopo il tamponamento subito dal compagno di squadra Charles Leclerc, Sebastian Vettel cerca un pronto riscatto nel GP di Ungheria. Il pilota della Ferrari ha parlato dell’incidente di domenica:

Abbiamo messo tutto alle spalle. Non c’è molto da aggiungere. È successa la cosa peggiore, ossia due vetture dello stesso colore che si scontrano: è qualcosa che si cerca da evitare ma purtroppo sono le corse e queste cose ne fanno parte. Sono passati alcuni giorni e ora abbiamo la possibilità di fare meglio.

Ungheria: un circuito più adatto alla Ferrari?

Il quattro volte Campione del Mondo ha parlato delle ambizioni per questo fine settimana: "Domenica sarebbe stato importante correre per avere dei dati ma credo che il team abbia esperienza. Speriamo di avere delle conferme, pensiamo che i nuovi pezzi funzionino anche se non hanno dato una svolta, già a partire da domani e poi in gara. Io sono sempre ottimista, mi piace questa pista anche se è strano essere qui senza vedere nessuno in giro. Penso che si possa fare la differenza su questo circuito, credo che abbiamo migliorato la macchina, abbiamo più carico aerodinamico: non è una macchina perfetta, magari non possiamo lottare per le posizioni di vertice ma possiamo fare meglio".

Sebastian Vettel ispeziona il circuito prima del GP di Ungheria 2020. Credit Foto Getty Images

Dopo la Ferrari, un futuro in Racing Point?

Sebastian Vettel sembra essere vicinissimo alla Racing Point per il 2021: "Credo che le voci si chiamino voci per un motivo. Non è cambiato tanto dopo un paio di giorni l’Austria. Non ci sono notizie. Tutti stanno parlando delle Racing Point, hanno impressionato in pista ma, per quanto riguarda il mio futuro, non ci sono notizie e ci vorrà un po’ di tempo perché voglio prendere la decisione più giusta per me, poi annuncerò quello che c’è da annunciare. Al momento ogni opzione è aperta, non so se guiderò o meno. Non sono deluso perché Red Bull mi ha chiuso la porta, ho soltanto detto la mia opinione sulla possibilità di un ritorno".

Stefano Villa

