Dopo una settimana di pausa, torna la Formula 1 per l'ultimo Gran Premio prima delle vacanze estive. Ancora con il pubblico i bolidi della F1 saranno in pista all'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria, decimo atto del mondiale. Nuovo atto della lotta tra Hamilton e Verstappen: la sfida è ormai lanciata, il duello sta assumendo i contorni del leggendario. I due, dopo averci girato intorno più volte , sono arrivati allo scontro al primo giro a Silverstone , dove l'olandese ha avuto la peggio, mentre Lewis è tornato a casa vincitore. Max è ancora leader del mondiale, ma l'atmosfera è ultra testa tra i due, come tra le scuderie, che continuano a punzecchiarsi da oltre una settimana. Da venerdì finalmente tornerà a parlare solo la pista, vedremo come andrà questo nuovo confronto. Sarà interessante vedere anche la Rossa su una pista tortuosa e lenta come quella ungherese: la Ferrari a Monaco era andata fortissimo, speriamo possa ripetersi anche qui. Orari abbastanza soliti: diretta Sky, differita in chiaro su TV8.

Programma GP d'Ungheria

Venerdì 30 luglio

Libere 1: ore 11:30-12:30

Libere 2: ore 15:00-16:00

Sabato 31 luglio

Libere 3: ore 12:00-13:00

Qualifiche: ore 15:00

Domenica 1 agosto

Gara: ore 15:00

GP d'Ungheria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Ungheria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.00.

GP d'Ungheria in Live-Streaming

Il GP d'Ungheria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP d'Ungheria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 1 agosto ore 15:0 (italiane), Circuito Hungaroring (Ungheria)

