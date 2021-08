Rabbia in casa Red Bull dopo l'incidente scatenato dal pilota della Mercedes Valtteri Bottas in avvio e che ha posto fuori causa Verstappen dalla lotta per le prime posizioni. La carambola ha costretto al ritiro il secondo pilota del team austriaco, Sergio Perez. Nelle parole di Verstappen e del team principal Horner c'è tutto il nervosismo dovuto anche all'incidente precedente a Silverstone, con protagoniste sempre Mercedes e Red Bull.

Max Verstappen (P10): "Bottas, cazz*** enorme"

"Valtteri ha fatto una cazz*** enorme. Ha frenato troppo tardi e si è buttato addosso a Norris, Lando non poteva fare nulla ed è venuto addosso a me. Credo che dal cervello gli sia uscita una di quelle cose rumorose che fanno puzza" l'olandese si è lasciato andare in questo modo a Sky Sport.

Cristian Horner (team principal Red Bull): "Altro incidente e con il budget cap..."

"Bottas ha fatto un errore enorme e ha causato un incidente che ha rotto le nostre macchine. È la seconda volta che dobbiamo riparare danni provocati non da un nostro pilota. In una epoca di budget cap bisognerebbe tenerne conto".

