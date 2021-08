Forse il Gp di Ungheria più pazzo di sempre quello vinto da Esteban Ocon quest'oggi. Il pilota dell'Alpine ha battuto Sebastian Vettel e Lewis Hamilton in volata, per cogliere il suo primo successo in Formula 1. Ecco le parole dei piloti andati a podio, raccolte al termine della gara.

Esteban Ocon (P1): "Fantastico lavorare con Alonso"

"Che momento, che sensazione troppo bella, abbiamo vissuto momenti difficili ma li abbiamo superati e siamo tornati dove dobbiamo stare. Abbiamo vinto anche grazie alla sua difesa su Hamilton. Tanti mi dicevano cose su Alonso, ma si sbagliavano: è fantastico lavorare con lui, siamo una coppia perfetta".

Sebastian Vettel (P2): "Maglia arcobaleno a sostegno di chi soffre"

Il tedesco è sotto investigazione per delle irregolarità nelle procedure pre gara. Non si conosce il motivo dell'inchiesta ma è lo stesso Vettel a dare una sua versione a Sky Sport: "Allora squalificatemi, ne sono ben felice. Durante l'inno nazionale ho tenuto la maglietta". Si riferisce ad una maglia arcobaleno, contro le leggi lgbt ungheresi. "L'ho fatto in sostegno di quelle persone che soffrono in questa nazione perché alcuni fanno legge che anziché proteggere i bambini probabilmente li minacciano e ne compromettono la crescita. Sono ben felice di incassare qualunque penalità mi vogliano comminare"

Lewis Hamilton (P3): "Pazzesco essere solo in griglia"

"Considerando le circostanze di oggi mi prendo il risultato molto volentieri. Congratulazioni alla Alpine e a Ocon, una stella che brilla da tanto tempo. Il pubblico è stato fantastico, ringrazio tutti i presenti. E' stata una gara dura, ci rendiamo sempre la vita difficile, è pazzesco che sia rimasto solo sulla griglia di partenza. Io stavo parlando con il team della pista che si stava asciugando, loro dicevano che sarebbe piovuto ancora... Dovremo riesaminare tutto, ma le gare sono così"

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

