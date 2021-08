Avvio da brividi del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, undicesima prova del Mondiale 2021. Al primo giro, in concomitanza con la staccata alla curva 1, Valtteri Bottas tampona Lando Norris, mentre Lance Stroll frena sull'erba andando a centrare le monoposto di Leclerc e Ricciardo. Coinvolte nella carambola anche le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. A seguito dell'incidente sono stati costretti a ritirarsi in cinque: Leclerc (Ferrari), Bottas (Mercedes), Stroll (Aston Martin), Norris (McLaren) e Perez (Red Bull). Max Verstappen rientra ai box e torna in pista 13°.

