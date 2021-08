Il Gran Premio d'Ungheria ha regalato emozioni e colpi di scena a ripetizione nella sua primissima fase. Al punto che quella andata in scena sul circuito dell'Hungaroring può essere definita come la partenza più pazza di sempre. Dopo lo stop alla gara, resosi necessario a seguito dell'incidente alla curva 1 durante il primo giro per due manovre errate di Bottas e Stroll, tutti i piloti sono partiti dalla pit lane con le gomme slick. Tutti, tranne uno: Lewis Hamilton, infatti, è stato l'unico a schierarsi sulla griglia di partenza con le gomme intermedie. Il pilota britannico della Mercedes, tuttavia, è stato costretto a rientrare ai box poco dopo finendo in fondo al gruppo.