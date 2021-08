Una gara che lascia parecchi rimpianti questa di Budapest per la Ferrari. Il podio mancato da Sainz, quarto all'arrivo, a cui si aggiunge il ritiro di Leclerc speronato in maniera incolpevole da Stroll alla prima curva. Ecco i commenti dai driver del cavallino e dal team principal Mattia Binotto.

Carlos Sainz, (P4): "Mancate le gomme alla fine"

"Mi sono mancate le gomme alla fine con Hamilton. Ho spinto molto all'inizio dello stint con le Hard, negli ultimi 10 giri ho salvato tanta benzina e Ricciardo non ci ha dato una mano all'ultima curva con quel bloccaggio. Mancavano comunque 6-7 giri, penso che Lewis ce l'avrebbe fatta comunque. E' stato un inizio di stagione in cui sono stato molto veloce, mi sono trovato bene con questa squadra. Non abbiamo ancora fatto dei weekend completi e puliti. Ieri per esempio ho sbagliato in qualifica, oggi è mancato solo un dettaglio per provare a vincere. Sono sicuro che lavorando tanto potremo tornare più competitivi"

GP Ungheria Sainz: "Incidente causato da una raffica di vento" IERI A 15:24

Charles Leclerc (Ritirato): "Una bella partita di bowling"

"Era una bella partita di bowling, fatta una domenica prima delle vacanze. E' una mer.... Non so bene come è andato il contatto, Stroll era dietro 5-6 posizioni. Sono frustrato, avevamo possibilità di fare bene ed è andata male. Anche io ho esagerato a volte nelle prime curve, però non è realistico guadagnare così tante posizioni al via. Al momento sono frustrato. I commissari faranno il loro lavoro, ma è ovvio quanto accaduto oggi" ha detto il monegasco a Sky Sport.

Mattia Binotto (team principal Ferrari): "Occasione persa, ma non per colpa nostra"

"Oggi sono ‘disappointed’, lo dico all’inglese. Ha iniziato a piovere poco prima della gara. Sapevamo che per noi oggi era una una bella occasione e la stavamo anche creando. Charles è partito cauto e si è trovato in seconda-terza posizione, in quel momento aveva fatto la curva e aveva strada libera. Poi è stato letteralmente speronato da Stroll, che non si sapeva da dove fosse arrivato e non aveva per nulla in controllo la propria vettura. Dispiace perché sarebbero stati punti importanti anche per lui. L’occasione era ghiotta. Con Carlos siamo partiti dalla pit lane per cambiare le gomme, è stata la scelta giusta; abbiamo fatto un pit stop ottimo sotto i due secondi, poi siamo rimasti fermi perché sappiamo che è pericoloso nella corsia dei box con tutto quel traffico. Con gli unsafe release ci sono regole chiare, invece nessuno degli altri le ha rispettate, sono rientrati senza guardare chi arrivava. Anche per Carlos poteva essere una gara diversa, poteva essere dietro ai due primi, invece è stato imbottigliato per gran parte della gara. In generale Carlos ha fatto dei bei primi giri, siamo contenti comunque della sua gara. Arrivando in fondo alla fine è stata più un'occasione persa, ma non per mancanza nostra. Peccato un risultato così".

Una Red Bull sfreccia per le vie di Palermo

GP Ungheria Leclerc: "Contento della macchina, buon passo gara" 30/07/2021 A 17:58