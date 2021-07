Il Gp di Ungheria inizia sotto il segno della Mercedes in questo primo giorno di gara. Nella seconda sessione di prove libere doppietta del team tedesco, con Valtteri Bottas davanti al compagno Lewis Hamilton per appena 3 centesimi. Lontano Max Verstappen che è terzo, ma paga più di 3 decimi dai due di testa.

Mercedes impressionante, Ferrari delude

Sessione pomeridiana che ha dato i consueti spunti relativi al passo gara. Mercedes che si è trovata a suo agio con il grande caldo ungherese ed ha offerto un long run nettamente migliore alla concorrenza. Fatica la Red Bull che è lontana anche sulla simulazione di gara, costantemente un secondo più lenta di Mercedes. Nel pacchetto di mischia ottima prestazione di Alpine (Ocon 4° e Alonso 7°) e di Alpha Tauri che mette Gasly in sesta piazza. Ferrari che erano date come favorite di questo gruppo, ma le previsioni al momento non sono state rispettate: Leclerc 11° davanti a Sainz e un passo gara non eccezionale per il cavallino.

La classifica delle FP2

1 BOTTAS MERCEDES 1.17.012 2 HAMILTON MERCEDES +0.027 3 VERSTAPPEN RED BULL +0.298 4 OCON ALPINE +0.747 5 PEREZ RED BULL +0.812 6 GASLY ALPHA TAURI +1.101 7 ALONSO ALPINE +1.157 8 VETTEL ASTON MARTIN +1.216 9 NORRIS MCLAREN +1.301 10 STROLL ASTON MARTIN +1.308 11 LECLERC FERRARI +1.358 12 SAINZ FERRARI +1.429

