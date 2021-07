Carlos Sainz si rimbocca le maniche in vista del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, e lo conferma anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana sul tracciato dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari, reduce da un Gran Premio di Gran Bretagna con una notevole dose di amaro in bocca, si concentra in vista dell’ultima tappa prima della pausa estiva, che si concluderà con la gara di Spa-Francorchamps a fine agosto. Lo spagnolo affila le armi in vista della prova magiara, su un circuito nel quale, solitamente, fa sempre bene.

“Mi piace come tracciato, ma penso che sia una coincidenza che mi comporto sempre bene – le sue parole riportate da Speedweek – Ad ogni modo sono fiducioso e anche il meteo sembra interessante. Dovrebbe diventare molto caldo, il che può influire sull’equilibrio del veicolo”.

GP Ungheria Hamilton: "Inaccettabili le leggi anti-LGBT dell'Ungheria" 8 ORE FA

L’ex McLaren e Renault prosegue nella sua analisi:

“Vogliamo un buon risultato prima della pausa estiva per poter andare in vacanza di buon umore. Una variabile, come sempre, saranno le gomme, perché sappiamo come le anteriori per noi possano essere fondamentali. Il fatto che questa volta debba essere caldo come Silverstone e Austria ci rende un po’ più tranquilli in questo senso. Ogni volta che fa freddo e l’equilibrio si sposta verso l’anteriore, allora tendiamo ad avere problemi. Si spera che qui il tempo e le caratteristiche della pista giochino a nostro favore”.

Ferrari SF21, il video della nuova rossa di Leclerc e Sainz

GP Ungheria Verstappen: "Io in ospedale, Hamilton a festeggiare. Irrispettoso" 15 ORE FA