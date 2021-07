Analizziamo le parole dei piloti al termine del venerdì del Gp d'Ungheria. Nelle ultime libere di giornata, Bottas il più veloce davanti a Hamilton e Verstappen . Ferrari a metà gruppo con Leclerc 11esimo appena davanti al compagno Sainz. Giornata davvero calda, come testimoniano le parole dei piloti.

Bottas: "Gestione gomme complicata con questo caldo"

"Per noi finlandesi questa non è la temperatura migliore, soprattutto nei long run senti anche oltre 60° nell’abitacolo, quindi si suda tanto. Però in pista almeno trovi un po’ di aria. Diventa molto complicato per la gestione gomme. Fortunatamente non è sembrato che andasse troppo male per noi rispetto agli altri. Ultimamente abbiamo fatto dei miglioramenti quando fa caldo. Oggi siamo migliorati. Non siamo in una brutta situazione ma non si vede mai il quadro completo di tutto quello che fanno i team il venerdì” ha dichiarato il finlandese a Sky Sport.

Hamilton: "Dobbiamo ottimizzare la macchina per sabato"

"Faceva molto caldo oggi, è stata una giornata faticosa per noi. Abbiamo perso tanto peso nelle due sessioni, le gomme si sciolgono. E' dura trovare il bilanciamento giusto. E' diverso dagli ultimi circuiti dove faticavamo con le gomme anteriori, qui ci sono problemi differenti. Dobbiamo capire che strada prendere. E' stata una buona giornata, le sensazioni in pista non sono state grandiose perchè c'era poco grip, ma è stato così per tutti. Vedere due Mercedes in prima fila sul passo è un buon segno, stasera lavoreremo per ottimizzare la macchina e fare bene anche sabato".

Verstappen: "Niente di scioccante"

"Abbiamo provato alcuni aggiustamenti dalla PL1 alla PL2, questo per cercare di capire bene quali cose funzionino e quali no. Il tracciato era anche molto caldo, quindi in queste condizioni non è mai facile. Ci sono molti aspetti da analizzare, dal giro singolo ai long run, ma niente di scioccante. Non è niente di così grande da non poter essere superato. Non è stata una giornata semplice per le temperature in pista, ma analizzeremo tutto. Resto ottimista per sabato e domenica”.

Leclerc: "Sensazioni positive"

"Abbiamo svolto tutto il piano di lavoro, la pista è cambiata un po'. A parte questo siamo piuttosto contenti della giornata. Le sensazioni che abbiamo avuto sulla vettura sono state buone, a livello di prestazioni vedremo sabato. Il feeling comunque è stato abbastanza buono, dobbiamo comunque lavorare per migliorare domani. La simulazione del passo gara è buono, quando recupereremo velocità per il giro secco saremo a posto".

Sainz: "Soffriamo in alcune curve"

"Purtroppo già prima di venire qui sapevamo di avere qualche debolezza sulla nostra macchina e nel nostro pacchetto. In particolare soffriamo in alcune curve su questo circuito, altrimenti non saremmo mai stati fuori dalla Top 10. Questa pista non è come Monaco, ma speriamo di recuperare un po' di passo per avere la miglior posizione possibile".

