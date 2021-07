quanto per la rivalità Hamilton-Verstappen (e Mercedes-Red Bull) deflagrata definitivamente e in tutta la sua virulenza a Silverstone, La Formula 1 sbarca in Ungheria registrando temperature bollenti. Non tanto o non solo per le condizioni atmosferiche che spesso accolgono il circus in terra magiara,(e Mercedes-Red Bull) deflagrata definitivamente e in tutta la sua virulenza a Silverstone, con quel contatto fra i due al primo giro che ha mandato in corto circuito i rapporti fra le due forze in campo. Di lì in poi veleni e accuse si sprecano - con tanto di ricorso Red Bull per rivedere la penalità inflitta a Lewis in Inghilterra - e ulteriore benzina sul fuoco dentro un confronto che ora promette scintille ad ogni possibile occasione.

Silverstone ha cambiato tutto

Risulta evidente che il contatto alla Copse abbia rotto gli argini di una rivalità che non era ancora definitivamente esplosa, segnando un punto di non ritorno nell'ambito di un Mondiale che Mercedes non vuole rassegnarsi a consegnare nelle mani degli ormai odiati 'bibitari'. La FIA, una volta tanto, è intervenuta nei tempi e nei modi giusti, anticipando a prima del week end ungherese la decisione sul ricorso Red Bull relativamente ai 10" comminati a Hamilton a Silverstone, penalizzazione giudicata troppo leggera visto il risultato finale. Noi continuiamo a pensare che si sia trattato di un incidente di gara, cose che sono sempre accadute e sempre possono accadere quando si combatte col coltello fra i denti in pista. Certo, da un punto di vista puramente logico Verstappen era leggermente avanti, quindi esente da colpe. Ma è evidente come alla Copse, prima di tutto, si sia consumata una dichiarazione d'intenti da parte di entrambi: perché Lewis sapeva di essere leggermente 'lungo' ma ha pensato che sarebbe stato Max ad essere prudente (come ha poi fatto Leclerc nel finale), mentre l'olandese era convinto che sarebbe stato il campione del mondo in carica a rinunciare all'improbabile attacco. Risultato: nessuno dei due ha alzato il piede, ed è andata come sappiamo. Ma persino per gli altri piloti (Alonso e Leclerc su tutti) l'incidente è un incidente di gara, in cui è inutile andare ad indagare colpe specifiche.

Atmosfera tesa

Ora, in ogni caso, l'atmosfera all'interno del paddock è parecchio tesa. Perché d'ora in avanti nulla sarà più come prima. E forse la cosa fa gioco a Lewis Hamilton, costretto a cercare risorse alternative a quelle puramente tecniche sue e della macchina, messe a dura prova dal connubio Verstappen-Red Bull. Il sette volte campione del mondo ha certamente maggiore esperienza e maggiore capacità di gestire le tensioni rispetto all'irriverente Max, che peraltro piace proprio per la sua scarsa propensione ai calcoli. Perché se a Silverstone Max avesse lasciato andare Hamilton, avrebbe potuto comunque mantenere un ben più cospicuo vantaggio in classifica. Ma le stimmate del 'Professore' non gli sono proprie, quelle del cavallo di razza sì. E per il Mondiale è un bene, visti i soli 8 punti di distanza fra i due piloti e i 4 che separano le scuderie nelle rispettive classifiche.

Ferrari sogna il colpo

Oltre al botto dalla Copse, Silverstone ha messo in mostra una Ferrari decisamente in forma, certo più di quanto ci si aspettasse su di un circuito teoricamente poco amico della SF21. A Maranello - dopo il disastro a Le Castellet e le correzioni apportate nella doppia uscita austriaca - sembra abbiano trovato il modo di far rendere al meglio le gomme senza pregiudicarne la durata. Circostanza che ha dato alle rosse più velocità del previsto in Gran Bretagna e che potrebbe pagare ancor di più a Budapest, tracciato ricco di tratti lenti in cui serve tanta trazione, una delle poche eccellenze della monoposto del Cavallino. Dopo Monaco - e in seguito alla cancellazione dal calendario di Singapore - è indubbiamente la migliore occasione per gli uomini di Maranello per tentare il colpo che possa dare un senso alla stagione. Ma sarà fondamentale andare forte anche in qualifica, così come era accaduto fra i muretti del Principato.

Questione di fondo

La vittoria sfiorata da Leclerc a Silverstone è certamente figlia del nuovo fondo montato per la prima volta sulle rosse dopo il 'test' nelle libere della Stiria. Fondo che presenta anche dei deflettori laterali che sembrano aver aggiunto qualche punto di carico aerodinamico verticale alla SF21, con relativa ricaduta positiva sulla finestra di utilizzo delle gomme. La trazione meccanica era già eccellente, la combinazione dei due fattori ha permesso alla Ferrari di trovarsi, forse per la prima volta in stagione, abbondantemente davanti alla diretta avversaria McLaren, oltre che non lontana dalle solitamente imprendibili Mercedes e Red Bull.

Calendario in forse

Il Gp d'Ungheria rappresenta l'ultima tappa prima della sosta stagionale, poi si riprenderà come sempre a fine agosto a Spa per proseguire col ritorno a Zandwoort (Olanda) e con il Gp d'Italia a Monza, dove tornerà in scena la Qualifica Sprint. Ma dall'autunno in avanti, si naviga a vista. Saltata l'Australia, al momento le gare in calendario scendono a 22 (ma si spera di riassegnarla in extremis). Tuttavia i dati sul Covid non promettono nulla di buono nemmeno per il Gp del Brasile (7 novembre), e qualche dubbio emerge sia per il Messico che per il Giappone. Un motivo in più, per Hamilton e Verstappen, per infiammare la battaglia qui ed ora.

