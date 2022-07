Mattia Binotto, team principal della Ferrari, come tutti i ferraristi si auspicava da questo weekend in Ungheria si auspicava un uno-due che avrebbe riaperto i giochi del Mondiale invece si ritrova a guradare in faccia una triste realtà che vede la Red Bull e Max Verstappen completare , team principal della Ferrari, come tutti i ferraristi si auspicava da questo weekend in Ungheria si auspicava un uno-due che avrebbe riaperto i giochi del Mondiale invece si ritrova a guradare in faccia una triste realtà che vede la Red Bull e Max Verstappen completare una strepitosa rimonta dalla 10a posizione in griglia e festeggiare l’ottavo successo stagionale mentre vede le rosse giù dal podio per il secondo GP consecutivo e che vantano un ritardo di ben 80 punti nella classifica piloti rispetto a Super Max . In queste ore tanti tirano in ballo la strategia e le scelte discutibili del muretto box del Cavallino Rampante ma ai microfoni di Sky Sport, Binotto rigetta questa tesi e analizzando il risultato della gara pone l’attenzione sulla performance della macchina.

"Credo che ci aspettavamo tutti un risultato diverso, il problema non è stata la strategia ma la macchina che non è andata. Sainz ha fatto la stessa strategia di Hamilton e lui ha chiuso secondo. Se oggi la macchina ci fosse stata non saremmo qui a parlare di strategia, oggi è mancato tutto e con un'altra gomma non sarebbe cambiato il risultato perché la macchina di base non ha funzionato. Per la prima volta la nostra vettura non è stata sufficientemente veloce rispetto alle altre. Qualcosa non ha funzionato ma se devo analizzare la situazione, l'accento in primis lo metto sulla prestazione dell'auto e non di certo sulla strategia".

"La gomma bianca a Leclerc è stata un errore ma..."

Le bianche a Leclerc? E' stata una scelta estemporanea che si è rivelata errata ma ripeto oggi la prima cosa che analizzo e di cui mi preoccupo è la performance della macchina che non è stata all'altezza, non la strategia.

"Possiamo continuare a lungo sulla strategia, ma di base c’era qualcosa che sulla macchina che non funzionava - prosegue Binotto, incalzato dalle domande in merito alle scelte di gomme - Il problema più grosso era quello: non sto dicendo che il resto era giusto, ma la mia priorità è analizzare la prestazione. Non sto dicendo che montare la gomma bianca è stata una cosa giusta, è stata una mossa sbagliata. Ma il motivo è da ricercare nelle prestazioni della macchina. C’è un problema di prestazione della vettura su cui io metto l’accento".

