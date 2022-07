score che sta a certificare la bontà del pacchetto di Maranello su questa pista. La F1-75, infatti, ha messo in mostra grande velocità nelle due configurazioni (qualifiche e gara). Leclerc, da questo punto di vista, si è molto concentrato sul lavoro di messa a punto per la gara, avendo un rendimento estremamente regolare. Un buon segnale per il monegasco, desideroso di riscattare il brutto zero di Le Castellet (Francia), causato da un suo errore quando era in testa al GP transalpino. Una prima giornata positiva per la Ferrari a Budapest, sede del tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring le due Rosse hanno ottenuto i migliori crono sia nella FP1 che nella FP2 : nella prima sessione Carlos Sainz ha ottenuto il miglior riscontro, mentre nella seconda è stato il monegasco Charles Leclerc. Unche sta a certificare la bontà del pacchetto di Maranello su questa pista. La F1-75, infatti, ha messo in mostra grande velocità nelle due configurazioni (qualifiche e gara). Leclerc, da questo punto di vista, si è molto concentrato sul lavoro di messa a punto per la gara, avendo un rendimento estremamente regolare. Un buon segnale per il monegasco, desideroso di riscattare il brutto zero di Le Castellet (Francia), causato da un suo errore quando era in testa al GP transalpino.

Domani però, secondo le previsioni, ci sarà l’arrivo della pioggia e tutto quanto di buono potrebbe cambiare: “Dovremo essere sul pezzo e trovare il modo per sfruttare gli pneumatici. Speriamo di dar seguito alle buone indicazioni di quest’oggi. Nella FP1 ho faticato un po’ a trovare il giusto bilanciamento, mentre nella seconda sessione la macchina mi ha dato buone sensazioni“, le parole di Charles a Sky Sport. Per domenica, invece, è prevista la presenza del sole e qui Leclerc si è lasciato andare a un sorriso: “Ho fiducia che potremo andare bene se le condizioni saranno come oggi per cui speriamo bene“.

Mi sono sentito molto a mio agio nella FP1, mentre nella seconda sessione abbiamo cercato delle soluzioni che non mi sono troppo piaciute. Comunque sappiamo cosa fare e non sono affatto preoccupato. Tutto sommato oggi è stata una buona giornata, utile per fugare dubbi. La macchina va forte“, ha dichiarato l’iberico ai microfoni di Sky Sport.

