Subito dopo il GP di Francia, va avanti la Formula 1 per l'ultimo Gran Premio prima delle vacanze estive. I bolidi della F1 saranno in pista all'Hungaroring per il Gran Premio d'Ungheria, tredicesimo atto del mondiale. La Ferrari arriva sullo stretto circuito ungherese al termine di un weekend a dir poco strano a Le Castellet. La vettura è stata velocissima, sia con Leclerc che con Sainz, ancora la migliore di tutte, soprattutto nel mantenere al meglio le gomme. Purtroppo lo spagnolo è partito dalle retrovie ed è stato pure costretto a scontare una penalità per colpa del muretto dei box, se no la gara poteva andare in tutt'altra maniera. Storia diversa per Charles, che sembrava poter comandare e amministrare la corsa in solitaria, ma un brutto errore al 17mo giro lo ha messo a muro . Ne consegue che per Verstappen la strada è ormai spianata per il titolo mondiale. A lui e alla Red Bull ormai va tutto bene, anche perché non sbagliano più. Orari abbastanza soliti: diretta Sky, differita in chiaro su TV8.

Programma GP d'Ungheria

Ad

Venerdì 29 luglio

GP Francia Rosberg: "Errore di Leclerc? Non credo. Forse il vento o il motore" UN GIORNO FA

Prove Libere 1: ore 14:00 - 15:00

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 30 luglio

Prove Libere 3: ore 13:00 - 14:00

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 31 luglio

Gara: ore 15:00 - 17:00

Da Michael a Mick: 30 anni dopo un altro Schumacher debutta in F1

GP d'Ungheria: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP d'Ungheria sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.00.

Palinsesto TV8

Sabato 30 luglio Qualifiche: ore 18:30

Domenica 31 luglio Gara: ore 18:00

GP d'Ungheria in Live-Streaming

Il GP d'Ungheria sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto delle qualifiche e della gara.

GP d'Ungheria: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 31 luglio ore 15:00 (italiane), Circuito Hungaroring (Ungheria)

F1: tutti i team e i piloti del Mondiale 2021

GP Francia Anche Charles Leclerc è umano, ma se la Ferrari sogna è merito suo IERI A 06:39