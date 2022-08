Max Verstappen lanciatissimo verso il suo secondo titolo mondiale di fila. Non ha la certezza aritmetica, ma 80 punti di vantaggio sono un bel cuscinetto che può garantirgli vacanze serene. La Ferrari non è riuscita a tenere vivo il sogno. Aveva illuso, aveva promesso. Invece dalla gara ungherese La Formula 1 va in vacanza conlanciatissimo verso il suo secondo titolo mondiale di fila. Non ha la certezza aritmetica, masono un bel cuscinetto che può garantirgli vacanze serene. La Ferrari non è riuscita a tenere vivo il sogno. Aveva illuso, aveva promesso. Invece dalla gara ungherese è uscita con un quarto e un sesto posto che valgono come un bicchiere di birra bucato.

Per la prima volta in questa stagione la Ferrari non aveva una macchina vincente. Proprio sulla pista dove aveva promesso una doppietta scacciapensieri. Che cosa sia capitato alla SF75, fino a venerdì la miglior macchina in pista, è ancora da capire, studiare. Non basta un crollo delle temperature a spiegare la trasformazione in zucca della carrozza più bella del reame. Non lo crede Mattia Binotto, che a caldo non è riuscito a darsi una spiegazione Proprio sulla pista dove aveva promesso una doppietta scacciapensieri.

In Ungheria no. Anche senza il clamoroso errore nella strategia (montare gomme bianche a Leclerc dopo i due set di gialle) la Scuderia non avrebbe vinto. Era inferiore a Verstappen che partito decimo ha costruito con pazienza la sua rimonta. Senza l’errore del muretto Leclerc sarebbe salito sul podio, ma non avrebbe vinto. Verstappen e la Red Bull alla fine avevano un ritmo inarrivabile per la Rossa vista in Ungheria. Una volta era mancata l’affidabilità, un’altra la strategia, in Francia aveva sbagliato addirittura Leclerc . Ma la macchina era sempre sembrata all’altezza.. Anche senza il clamoroso errore nella strategia (montare gomme bianche a Leclerc dopo i due set di gialle) la Scuderia. Era inferiore a Verstappen che partito decimo ha costruito con pazienza la sua rimonta. Senza l’errore del muretto Leclerc sarebbe salito sul podio, ma non avrebbe vinto.

Ora che il sogno mondiale si è spento vale la pena di cominciare a costruire per il futuro. Il passo avanti dallo scorso anno è stato enorme. Ma non è bastato per capovolgere del tutto la situazione. Per vincere un campionato che manca ormai dall’epoca di Raikkonen bisogna lavorare sull’affidabilità, sulle strategie, sulla personalità di Leclerc che deve cominciare a imporsi con il suo box e a fare l’Hamilton dicendo: “No, secondo me è giusto prolungare lo stint con le gialle. Resto fuori”.

Deve cominciare a ribellarsi alle chiamate del muretto che quest’anno gli sono costate due vittorie e un podio. Non ha l’esperienza di un Hamilton e neppure di un Verstappen, ma ormai è cresciuto così tanto nella gestione delle gare che può cominciare a ribellarsi. Tutto questo serve a costruire una squadra vincente. Quello che oggi non è ancora la Ferrari.

