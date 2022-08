Max Verstappen su Charles Leclerc, tallonato anche da Sergio Perez. Nel Mondiale costruttori, la Red Bull sulla Ferrari, ora costretta a guardarsi le spalle dalla resurrezione della Mercdes. Con 9 gare ancora in calendario, il doppio titolo sembra già quasi ipotecato dalla scuderia austro-britannica, ma il team principal Chris Horner preferisce non esporsi. ha allargato a 80 punti il vantaggio su, tallonato anche da Sergio Perez. Nel Mondiale costruttori, la ha 97 lunghezze di margine sulla, ora costretta a guardarsi le spalle dalla resurrezione della. Con 9 gare ancora in calendario, il doppio titolo sembra già quasi ipotecato dalla scuderia austro-britannica, ma il team principalpreferisce non esporsi.

"La classifica è molto buona, è un gran modo per entrare nella pausa estiva - ha dichiarato a motorsport.com -. Ma ci sono ancora tante gare. Le Ferrari sono veloci, le Mercedes stanno tornando competitive. La strada per il titolo è ancora molto lunga, e c'è ancora anche una sprint race. Non diamo mai nulla per scontato. Ci sono ancora tanti Gran Premi su piste molto diverse".

Mattia Binotto e Christian Horner durante il GP dell'Arabia Saudita 2022 Credit Foto Getty Images

La frecciata a Binotto: "Mai annunciare una doppietta prima della gara..."

Mattia Binotto. Dopo il disastro in Francia, il team principal della scuderia di Maranello aveva alzato aspettative e asticella E, a proposito di cautela, Horner ha proseguito lanciando una stilettata al suo collega in Ferrari,. Dopo il disastro in Francia, il team principal della scuderia di Maranello aveva alzato aspettative e asticella prevedendo un 1-2 sull'Hungaroring . Ma l'auto-pronostico favorevole gli si è ritorto contro in maniera beffarda.

"Anche se avessimo vinto con un giro di vantaggio, sarei sempre stato cauto. Non avrei mai dichiarato che avremmo fatto una doppietta. Questo è il mindset che adottiamo in gara. Ci concentriamo sul 'qui e ora', gestendo una gara alla volta".

