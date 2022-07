Charles Leclerc e insegue una vittoria schiacciante, possibilmente davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, per cercare di recuperare terreno nei confronti di Max Verstappen e La Ferrari punta alla doppietta nel GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 2022 che va in scena nel weekend sul tracciato alle porte di Budapest. è reduce dal clamoroso errore in Francia e insegue una vittoria schiacciante, possibilmente davanti al compagno di squadra, per cercare di recuperare terreno nei confronti di Max Verstappen e provare a tenere aperta la lotta per il titolo iridato

La Red Bull, da parte sua, prosegue nel suo incessante lavoro di evoluzione della monoposto, tanto che in terra magiara sono state portate diverse novità sulla RB18. Come ha evidenziato Motorsport.com ci sono quattro aspetti che emergono sulle vetture di Verstappen e Sergio Perez. Sul retrotreno si osserva una beam wing, in rottura con la tradizione della squadra e caratterizzato dalla sovrapposizione dei due elementi a tapparella.

Gli specchietti sono più grandi, anche se in realtà si tratta di una prova per ottemperare al nuovo regolamento del prossimo anno, quando i retrovisori dovranno essere necessariamente di misure maggiori. Il fondo si è evoluto ulteriormente: oltre al ricciolo che si osserva all’ingresso del foro, si può notare più in coda il flap che si arcua verso il basso. Attenzione anche al deviatore di flusso davanti ai canali Venturi: era diventato uno in Francia, che è stato irrobustito con pelli in carbonio e ora risulta ancora più spesso.

