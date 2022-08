Charles Leclerc hanno fatto parlare e continuano a far discutere addetti ai lavori e non. Perfino Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell sono stati pizzicati nel retropodio La strategia della Ferrari è diventata oggetto di studio dopo il GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Le decisioni del muretto box della Rossa sulla corsa dihanno fatto parlare e continuano a far discutere addetti ai lavori e non. Perfino Max Verstappen, Lewis Hamilton e George Russell sono stati pizzicati nel retropodio a scherzare sulle gomme dure scelte dal team di Maranello per la sua prima guida.

A domanda sull’argomento, ha risposto anche il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, che ha dato una chiave di lettura interessante rispetto a quanto fatto dalla scuderia del Cavallino Rampante nel corso del fine-settimana. Il riferimento del manager austriaco è relativo al primo giorno di prove libere.

Ad

"In gara la Ferrari non aveva alternative. Non avevano più le medie, e per le morbide era chiaramente troppo presto. Quindi, le restavano solo le dure. L’errore, tuttavia, è stato fatto venerdì, ed è stato quello di non portare una nuova media", ha dichiarato Wolff a Sky Sports.

GP Ungheria Leclerc, serve carattere: è il momento di fare l'Hamilton col box Ferrari 2 ORE FA

Leclerc: "Scelta gomme hard, errore che non ho capito. Perché?"

GP Ungheria Leclerc, serve carattere: è il momento di fare l'Hamilton col box Ferrari 2 ORE FA